Cagliari-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

Cagliari 0-2 Milan, le pagelle

MILANO – Le pagelle di Cagliari-Milan, sfida valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A e terminata , fornite da Tiziano Crudeli.

G. DONNARUMMA – 6,5

Pareggia all’errore in uscita nel primo tempo con il bell’intervento sul tiro conseguente di Nandez, per il resto è assolutamente perfetto e sicuro in tutte le situazioni, specialmente nelle uscite.

CALABRIA – 6

Gara senza infamia e senza lode, il dualismo con Conti durerà per tutta la stagione, anche perché nessuno dei due, di gara in gara, fa qualcosa in più del normale per vincere il duello. Esce per un problema alla caviglia.

MUSACCHIO – 6

Tiene a bada gli incursori del Cagliari dal suo lato, senza soffrire troppo la freschezza atletica di Simeone.

ROMAGNOLI – 6,5

Il capitano chiude le 19 d’andata giocando tutti i minuti e con un’ottima prestazione: sempre presente sui palloni alti e nelle coperture.

THEO HERNANDEZ – 6

Meno arrembante del solito, ma sempre costante nella sua prestazione. Suo il primo tiro pericoloso del match.

CASTILLEJO – 6,5

Gara in crescendo per il 7 rossonero: primo tempo d’impegno, secondo tempo di sostanza, nei contrasti e in fase di copertura, e di tecnica, con l’ottima verticalizzazione per il vantaggio di Leao.

KESSIE – 6,5

Fare il mediano, il ruba-palloni, quello che contrasta tutto e tutti è il suo mestiere e, questa volta, lo fa bene: che Pioli gli abbia trovato la posizione giusta per esprimersi al meglio e togliersi dal mercato?

BENNACER – 6

Tocca meno palloni rispetto alla gara con la Sampdoria perché viene sempre ingabbiato dai centrocampisti del Cagliari, ma è un punto di riferimento costante del Milan sia in fase di possesso che di copertura.

CALHANOGLU – 6

Qualche spunto offensivo nel primo tempo, senza impressionare; il suo lo fa (e molto bene) in fase di copertura, chiudendo, ad esempio, su Simeone in un contropiede pericoloso nella prima frazione: sufficienza meritata.

RAFAEL LEAO – 6,5

Non una gara meravigliosa per il portoghese, ma per giocare ad alti livelli (Pioli docet) deve accumulare minuti assieme a campioni come Ibrahimovic e, sopratutto, trovare fiducia con i goal; ha il merito di trovare il vantaggio rossonero a inizio ripresa che spacca la gara, per poi dedicarsi alle sue sgroppate. Il talento c’è, va perfezionato. Forza Rafael!

IBRAHIMOVIC – 7,5

Gara sontuosa dello svedese, sempre perfetto e puntuale in tutto ciò che fa. Trova il primo goal della sua seconda parte di carriera al Milan con una grande giocata mancina dopo averlo sfiorato con un super colpo di testa nel primo tempo, distribuendo, in più, palloni e sapienza calcistica ovunque.

dal 63′ BONAVENTURA – 6

Fa il suo, stabilendosi come mezzala e non come esterno di centrocampo.

dal 88’esimo REBIC – sv

