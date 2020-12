Bucciantini: “Il gol di Saelemaekers rappresenta il Milan del 2020: la gioventù”

MILANO – Marco Bucciantini è intervenuto a Sky Sport durante il programma 23. Il giornalista ha parlato del gol del 2 a 0 del Milan contro il Sassuolo: “Il gol di Saelemaekers riassume quello che è il Milan nel 2020: la gioventù. Quel gol io lo chiamo “gol di Theo”. La passa a Tonali, capisce che il suo compagno non può prenderla e allora lui continua la corsa. Prima di passarla a Saelemaekers capisce, mentre corre, che deve servire quello dietro. Corre veloce e pensa mente corre: questo è il Milan di Stefano Pioli“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<