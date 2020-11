Bonera a Sky: “Consapevoli di dove, ma ci sono ancora tante partite.” E su Pioli

MILANO – Al termine della sfida tra Napoli e Milan, è intervenuto Daniele Bonera, l’uomo che ho oggi ha sostituito Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Ecco cosa ha detto a Sky Sport:

INFORTUNIO IBRA – “Aveva il ghiaccio nella parte posteriore della coscia, sembra un problema muscolare ma l’entità non la conosciamo. Non è solito uscire dal campo, vediamo nei prossimi giorni gli esami”.

SCUDETTO – “E’ una vittoria importante, lavoriamo nella direzione giusta, è prematuro parlare di qualcosa che si assegnerà a maggio”.

SU PIOLI – “L’ho sentito: era contentissimo, ha visto tutta la squadra in videochiamata negli spogliatoi, ha fatto i complimenti a tutti”.

ANCORA SULLO SCUDETTO – “Abbiamo a disposizione una grande rosa, questo cammino parte da lontano. Siamo consapevoli che siamo là in alto, lavoreremo per restarci il più a lungo possibile ma siamo soltanto all’ottava giornata“.

LE PRETENDENTI SCUDETTO – “Non si sottovaluta nessuno. Il Napoli è una grande squadra, ha trovato davanti un’altra grande squadra. Ci sono troppe partite a disposizione. Ci sono squadre che hanno investito e sono state costruite per vincere il campionato, noi non siamo stati costruiti per vincere subito, il nostro percorso ci permettere di crescere piano piano, può essere un vantaggio ma è prematuro”.

IL MOMENTO – “Siamo migliorati molto anche nella preparazione alle partite, l’attenzione di ogni giocatore è sempre alta. Questi miglioramenti ci fanno guardare al futuro con grande ambizione, non voglio ripetermi ma siamo una squadra che ha l’obbligo di migliorarsi ma non di vincere. Vediamo come andranno le prossime partite“.

GESTIONE DELLA SUPERIORITA’ NUMERICA – “Una grande squadra in quelle situazioni gestisce meglio la gara. Cercheremo di migliorare già da domani, tutte queste piccole cose ci faranno crescere, per il momento siamo molto contenti“.

CONSAPEVOLEZZA – “La consapevolezza deve aumentare ogni allenamento, il fatto di avere giocatori così disponibili ci dà consapevolezza ma il campionato è infinito”.