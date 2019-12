Boban su Rebic: “Calcio italiano diverso da quello tedesco, lui…”

Rebic, parla Boban

MILANO – Zvonimir Boban, CFO del Milan, si è così espresso sul futuro di Ante Rebic: “Rebic si sta allenando con serietà e sta cercando di far cambiare idea all’allenatore, ma il calcio italiano è diverso da quello tedesco”. Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, l’attaccante croato potrebbe far ritorno in Bundesliga di Rebic già a gennaio, il cui ingaggio verrebbe reinvestito dal Milan nell’acquisto di Ibrahimovic. CLICCA QUI>Intanto, clamoroso: Maldini fa un’offerta super per portare Haaland al Milan