Boban, ecco quando arriverà l’annuncio: le ultime

MILANO – Zvonimir Boban e il Milan sembrano essere ormai pronti a separarsi dopo solo pochi mesi trascorsi insieme. A quanto emerge i legali delle parti sono al lavoro per stabilire le modalità e i tempi del divorzio. L’addio dovrebbe in realtà essere confermato ed ufficiale solamente dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus. Le ipotesi sul tavolo al momento sono due: si parla della possibilità do una risoluzione consensuale del contratto oppure un licenziamento per giusta causa.