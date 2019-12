Boban e quel “ci permetteranno di fare”: al Milan non c’è sinergia

Milan, Elliott irritato con Boban

MILANO – Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni in casa Milan si è scatenato un tutti contro tutti. Elliott, fondo americano proprietario del Milan, è molto irritato con Zvonimir Boban, CFO rossonero, a causa delle sue parole nel post partita: “Sul mercato cercheremo di fare del nostro meglio rispetto a quello che ci permetteranno di fare”; secondo Elliott, invece, il problema è che i soldi a disposizione sono stati spesi male dalla dirigenza rossonera. Ciò dimostra l’assenza di sinergia tra i dirigenti rossoneri: da una parte si spinge per un progetto tecnico, dall’altro il diktat societario impone (senza eccezioni) regole diverse. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live