Bild – Zidane chiama Szoboszlai per convincerlo ad accettare il Real Madrid

MILANO – Tra i giocatore più attenzionati in questo momento dal Milan c’è Dominik Szoboszlai, giovane talento del Salisburgo. I rossoneri non sarebbero però gli unici ad aver posato gli occhi sull’ungherese: Liverpool, Lipsia e Real Madrid. E proprio quest’ultimi starebbero provando ad anticipare la concorrenza. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’allenatore dei blancos Zinedine Zidane, avrebbe chiamato il ragazzo per convincerlo a trasferirsi, durante il mercato di gennaio, a Madrid.