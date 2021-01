Benevento-Milan, statistiche e curiosità dallo 0-2 del “Vigorito”

MILANO – (fonte: acmilan.com) Non si ferma il Milan di Stefano Pioli, che supera 2-0 i padroni di casa del Benevento e in un colpo solo porta a casa tre punti e testa della classifica. Al Vigorito sono stati decisivi Kessie e Leão, due dei protagonisti degli undici numeri prodotti dal match.

5- Dal suo esordio in Serie A il 25 ottobre 2015 ad oggi, Gianluigi Donnarumma ha subito gol nel 58% dei rigori che ha fronteggiato in Serie A (18 su 31): la percentuale più bassa tra i portieri con più di 10 tiri dal dischetto subiti nel periodo.

3- Milan in gol da 18 trasferte di fila in Serie A, solo una volta ha fatto meglio nel massimo campionato: tra marzo 1992 e aprile 1993 (19 gare esterne).

6- Nessuna squadra dei Top-5 campionati europei conta più giocatori del Milan con almeno 4 reti all’attivo in stagione (4: Ibrahimović, Theo, Leão e Kessie).

7- Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime tre occasioni in cui ha subito un’espulsione in un primo tempo di Serie A: prima di oggi, pareggio nell’ottobre 2017 v Genoa e vittoria nel febbraio 2017 v Bologna.

8- I rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 35 partite di campionato, solo la Juventus in due occasioni ha registrato una striscia più lunga nella storia della Serie A (44 nel 2017 e 43 nel 2014).

9- Solo il Leicester (otto) ha segnato più reti su rigore del Milan (sette) in questa stagione nei top-5 campionati europei.

10- Franck Kessie ha trasformato in gol 14 dei 16 rigori calciati in Serie A. L’ivoriano, inoltre, ha realizzato cinque gol in questo campionato, solo nel 2018/19 ha fatto meglio con la maglia del Milan in una singola stagione di Serie A (sette reti in quel caso).

11- Presenza numero 150 per Hakan Çalhanoğlu con la maglia del Milan in tutte le competizioni.