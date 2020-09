Bakayoko in rossonero? Occhio alla variabile Krunic

MILANO – E’ oramai noto a tutti che il Milan sia alla ricerca di un altro mediano da regalare a Stefano Pioli, nonostante l’arrivo di Sandro Tonali a Milanello. Il nome che piace, dalle parti di via Aldo Rossi, è sempre quello di Bakayoko del Chelsea. Una trattativa iniziata da molto tempo, ma mai matura per raccoglierne i frutti. Nonostante ciò i contatti con le parti sono continui. Secondo l’edizione odierna di “TuttoSport“, la trattativa per riportare il francese all’ombra del Duomo, sta vivendo una fase di stallo. Eppure potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.

VARIABILE KRUNIC – Molto (se non tutto) dipenderà dal futuro di Rade Krunic: se il bosniaco verrà ceduto, il Milan potrà sbloccare definitivamente Bakayoko. L’ex Empoli piace in Bundesliga, con più precisione al Friburgo. I tedeschi hanno presentato, al club di via Aldo Rossi, un’offerta complessiva da 8 milioni di euro (6+2) e vorrebbero una risposta nelle prossime ore. Se il Milan dovesse accettare l’offerta per Krunic, i rossoneri metterebbero a bilancio una plusvalenza (solo se dovessero scattare i 2 milioni di bonus) e avrebbero una forza economica più forte per concludere, al meglio, la trattativa per Bakayoko.