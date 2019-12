Atalanta-Milan, la moviola: un solo episodio dubbio

Atalanta-Milan, la moviola

MILANO – La moviola di Atalanta-Milan, sfida valida per la 17esima giornata di Serie A e arbitrata da La Penna; buona la direzione del fischietto romano con un solo episodio dubbio gestito nel migliore dei modi: al minuto 61 l’Atalanta raddoppia grazie a Pasalic, che devia in corsa un tiro di Gosens. I giocatori del Milan lamentano una posizione di fuorigioco ma l’arbitro La Penna, dopo un rapido consulto col Var, convalida giustamente la rete. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live