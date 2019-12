Atalanta-Milan, il migliore in campo è Donnarumma

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri di Atalanta-Milan è Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha evitato un passivo ben peggiore con interventi importanti sopratutto su Ilicic e Castagne, per poi crollare anche lui sull’ultimo goal di Muriel. L’unico a salvarsi, ma con voto finale di 5,5. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live