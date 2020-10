Anche in Europa si sa solo vincere: l’analisi post Celtic 1-3 Milan

L'analisi post Celtic 1-3 Milan

MILANO – Il Milan ha battuto per 1-3 il Celtic nella prima giornata della fase a gironi di Europa League; a segno, tra i rossoneri, Krunic al 15esimo su assist di Castillejo, Brahim Diaz al 42esimo su assist di Theo Hernandez c Hauge, nel finale, su imbeccata di Saelemaekers, mentre, per gli scozzesi, il goal della bandiera è di Elyonoussi al 72esimo. Milan, dunque, in testa al girone di Europa League assieme al Lille, vincitore sullo Sparta Praga; i cechi affronteranno i rossoneri il prossimo giovedì.

La cronaca di acmilan.com

Partenza aggressiva degli scozzesi, che al 5′ si rendono pericolosi: dopo la percussione di Ajer e un rimpallo, tiro di Ntcham bloccato da Donnarumma. I rossoneri non si scompongono e hanno la bravura di colpire alla prima occasione: al 14′, Krunić colpisce di testa in piena area e deposita in rete, all’angolino, il cross di Castillejo. Fase combattuta e rara di emozioni, il Diavolo prende in carico la gestione della gara, cresce in attacco e poi, al 42′, trova il raddoppio al termine di un’azione in velocità: Díaz riceve da Hernández, salta l’uomo e con un rasoterra in diagonale batte Barkas. Duplice fischio.

In avvio di ripresa il Celtic prova a spingere: al 51′ e al 55′ conclusioni alte di Laxalt e Christie. Milan attento ma in calo, i cambi dalla panchina danno ancora più spinta agli Hoops, che al 76′ accorciano le distanze: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Elyounoussi spizza in mischia e batte Donnarumma. Nel finale, dopo un tentativo impreciso di Ntcham, al 92′ Hauge manda in ghiaccio la partita infilando il portiere avversario, sottoporta, grazie un destro morbido. Triplice fischio.

Il commento de ilMilanista.it

Si sa solo vincere, anche in Europa. Il Milan coglie il 21esimo risultato utile consecutivo battendo 1-3 il Celtic nella prima di Europa League, mettendosi già in carreggiata nel girone e proseguendo sul trinomio risultati-entusiasmo-fiducia che sta contraddistinguendo il cammino dei rossoneri dal post lockdown in poi. In riferimento alla sfida di ieri, il Milan ha certamente gestito il match per lunghi tratti, controllando gli sterili avversari e colpendoli al momento giusto; da registrare il calo di tensione nella parte finale del secondo tempo che ha permesso al Celtic di rientrare in partita, per fortuna senza conseguenze.