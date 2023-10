ESCLUSIVA MILAN | Schincaglia: “Mirante professionista serio. C’è però un’incognita…”

Abbiamo intervistato in esclusiva Maurizio Schincaglia, ex allenatore di Mirante ai tempi delle categorie giovanili della Juventus

Redazione Il Milanista

Che tipo di partita disputerà Antonio Mirante, dopo lungo tempo assente da impegni ufficiali, contro la Juventus? Ironia della sorte, l’estremo difensore rossonero è un ex del match, avendo effettuato una lunga trafila del Settore Giovanile della Vecchia Signora (tra il 2000 e il 2004), sino ad approdare in prima squadra, nella stagione 2006-2007. Al fine di commentare ciò, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Maurizio Schincaglia, suo ex allenatore proprio ai tempi delle categorie giovanili della Juventus.

Lo conosci fin da giovanissimo: che tipo di professionista è Antonio Mirante?

“Mirante è un professionista serio che, e di questo sono sicuro, si è allenato sempre con impegno. Resta solo un’incognita…”.

Ossia?

“Resta innegabilmente il fatto che è diverso tempo che non gioca e questo costituisce un rebus”.

Che tipo di prestazione ti aspetti da parte sua?

“Ha 40 anni. Quindi impegno e voglia di non mollare lo hanno portato ad essere ancora utile per la causa del Milan. Altrimenti non lo avrebbero confermato”.

Come immagini il suo futuro post calcio?

“Sicuramente rimarrà nel calcio, magari nel Milan, quando deciderà di smettere, per l'esperienza accumulata nel corso degli anni”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.