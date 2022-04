News Milan / Maldini scatenato, può prenderli tutti e 4

Non un esterno di fascia puro ma una punta centrale, Luka Jovic è un'idea concreta . Il Milan ha bisogno di intervenire sul mercato nel reparto offensivo, dove la presenza di Ibra e Giroud orienta i piani della dirigenza a voler ringiovanire l'attacco per la prossima stagione.

Nonostante resta molto viva la trattativa rossonera di Divock Origi, il belga potrebbe non essere l'unico nuovo arrivo in attacco. Jovic sta trovando poco spazio a Madrid, dove era arrivato con grandi aspettative dall'Eintracht di Francoforte, e la separazione dai Blancos sembra essere quasi certa. L'attaccante serbo è bravissimo in area di rigore ma può anche ricoprire il ruolo di ala all'occorrenza. Profilo duttile, tecnico e veloce sarebbe un valore aggiunto per i rossoneri. In più al Milan ritroverebbe Ante Rebic, suo compagno ai tempi dell'Eintracht.