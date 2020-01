100 giorni di Pioli (e 20 con Ibra): com’è cambiato il Milan?

Milan, 100 giorni di Pioli

MILANO – Da 100 giorni Stefano Pioli è l’allenatore del Milan, da 20 giorni Zlatan Ibrahimovic è tornato a vestire la maglia rossonera. Sono questi i due nomi della svolta milanista: tante cose sono cambiate guardando ad un girone fa, con Giampaolo in panchina e Suso stella della squadra nel ruolo di trequartista.

NORMALIZZAZIONE – I cento giorni di Stefano Pioli al Milan però per il momento hanno portato solidità, novità tattiche sostanziali e il rilancio di molti giocatori. L’arrivo di Ibrahimovic, poi, ha fatto il resto. Accantonato il 4-3-3 dopo le prime uscite, il tecnico emiliano si sta affidando al 4-4-2, con la panchina per Suso (ultime due gare in panchina) e la rivitalizzazione di Rafael Leao.

MEDIA PUNTI – Il trend positivo di queste ultime giornate ha portato a numeri confortanti: i rossoneri con Giampaolo viaggiavano a quota 1,28 punti a partita, mentre ora è stata leggermente alzata a 1,33. In particolare il club di via Aldo Rossi sembra essere una squadra formato trasferta in questa stagione, visti i 15 punti totalizzati fino ad ora lontano da San Siro sui 25 totali.