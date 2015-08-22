Milan Stories | Calhanoglu: genialità da Bayburt a Milano
Turchia, Germania, pistole, depressioni e squalifiche. La storia di Hakan Calhanoglu
Turchia, Germania, pistole, depressioni e squalifiche. La storia di Hakan Calhanoglu
L'ex capitano del Milan ricorda la vittoria del 2004
Bellezza morbida, dalle curve mozzafiato. Ecco Rafaella Szabo, la moglie di Axel Witsel, il centrocampista dello Zenit conteso da mezza Europa
Montana Yorke, 23 anni canadese di Vancouver, è stata eletta "Miss Foglia d'Acero", la più bella della nazione dei ranger. Alla Bild ha confessato che, in caso di vittoria degli Europei, farà un…
Si chiama Sofija Milosevic ed è la nuova compagna di Adem Ljajic...
Il centrocampista dal passato rossonero, in scadenza di contratto con l'Arsenal, sembra essere destinato alla squadra greca
Le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri
L'ex giocatore del Milan era in Colombia e ha anche parlato della stella locale James Rodriguez
Dopo le dichiarazioni di Mino Raiola dall'Inghilterra sono sicuri di un suo addio al calcio europeo
AVVENTURA - Liverpool: Rodgers a rischio, spunta Ancelotti - questo quanto riportato dal Daily Mail
Amedeo Andreozzi e Alessia Messina si sono lasciati: questa la news che, circolata a inizio agosto, aveva fatto impazzire i fan della coppia uscita da "Uomini e donne". Possibile che, dopo essere…