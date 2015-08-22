Amedeo Andreozzi: “Con Alessia la crisi è finita, andremo a convivere” R. I. Milanista Redazione Il Milanista 22 agosto - 21:12 22 agosto

Amedeo Andreozzi e Alessia Messina si sono lasciati: questa la news che, circolata a inizio agosto, aveva fatto impazzire i fan della coppia uscita da "Uomini e donne". Possibile che, dopo essere…