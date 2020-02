MILANO – La missione in casa Milan è una sola e piuttosto esplicita: recuperare Zlatan Ibrahimovic per il derby. Lo svedese è stato manna dal cielo della stagione rossonera dal suo approdo in poi, e la sua assenza nella gara contro l’Hellas Verona ha riaperto la strada ai dubbi sul carattere e la competitività del Milan ai massimi livelli. Ecco che Pioli spera a tutti i costi di renderlo disponibile per la prossima importantissima sfida contro l’Inter.