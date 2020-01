Zenit San Pietroburgo, occhi su Sanson: Milan alla finestra

MILANO – Secondo quanto riportato dal portale russo Championat, Morgan Sanson, centrocampista del Marsiglia, sarebbe finito nel mirino dello Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista dell’Olympique Marsiglia è una priorità per la squadra di Semak già per questa finestra di mercato. Sotto contratto con il club francese fino a giugno 2022, Sanson era finito recentemente nel mirino anche di Wolverhampton e West Ham. Al momento i rossoneri pensano ad altri obbiettivi ma, in caso di un’uscita a centrocampo, potrebbero ripensare al giocatore transalpino.