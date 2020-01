Zancan: “Kjaer giocatore in fase calante, ma se deve essere il ricambio di Musacchio…”

MILANO – A Sky Sport è intervenuto il giornalista Federico Zancan che ha commentato il ritorno di Caldara all’Atalanta e l’arrivo di Kjaer al Milan. Ecco le sue parole: “Un’operazione strana, Caldara torna all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto, quindi se facesse bene se lo terranno. Anche l’operazione Kjaer un po’ strana, è un giocatore in fase calante. In Coppa Italia ha giocato quasi tutta la gara, immagino nelle idee di Pioli sia il ricambio di Musacchio, in quest’ottica ci può stare“.