Zaccheroni sul derby: “Presto perchè sia decisivo, l’Inter sta meglio…”

MILANO – Alberto Zaccheroni, ex di Milan e Inter, ha parlato così a Tuttosport del derby fra Milan ed Inter: “E’ ancora presto, quindi direi decisivo per nessuna delle due, però per gli obiettivi che ha l’Inter è chiaro che i nerazzurri sono quelli che si giocano di più. Con la Juventus che, pur non giocando sempre ai massimi livelli, riesce a fare risultato, è evidente che l’Inter non possa perdere punti e quindi Conte non può permettersi di fallire il derby. Per altro l’Inter arriva decisamente meglio alla partita, nonostante qualche assente, perché ha una classifica gratificante e ambizioni maggiori. Il Milan? A differenza dell’Inter ha finora ottenuto risultati oggettivamente peggiori e rispetto ai nerazzurri deve anche trovare una sua identità.