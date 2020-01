Wilbacher: “Ibrahimovic è ancora un grande campione, ma deve ritrovare il ritmo partita”

MILANO – Il giornalista della testate svedese “Expressen”, Thomas Wilbacher è intervenuto a “Radio Sportiva” per parlare di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “Ibra non gioca da tempo e dovrà ritrovare il ritmo partita, ma io ho visto le sue gare in MLS e vi assicuro che la metà dei gol segnati li può fare anche in Italia. E’ ancora un grande campione. Secondo me Ibra ha pensato anche di smettere, poi sono successe tante cose e la sua voglia di giocare è tornata. Vuole chiudere al Milan, il club che ha amato di più“.