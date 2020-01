MILANO – Il giornalista svedese di Expressen Thomas Wilbacher ha commentato, ai microfoni di “Radio Sportiva” il ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Ecco le sue parole. “Condizioni fisiche di Ibrahimovic? Sono ottimali, come sempre. Lui è Zlatan Ibrahimovic anche come professionista. Torna per giocare e dare un’impronta facendo vedere a tutti che può fare tanti gol, non l’avrebbe mai fatto solo per immagine. E’ molto carico”.