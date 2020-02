MILANO – L’ex tennista Filippo Volandri è intervenuto ai microfoni del programma radiofonico “Tutti Convocati” in onda sulle frequenze di Radio 24. Ecco le parole del tifoso rossonero sull’assenza di Ibrahimovic durante la partita di ieri contro il Verona: “Ibra, anche se non in grandissima forma, in una difesa ben organizzata come quella del Verona di ieri, avrebbe fatto a sportellate. Ieri si è sentita la sua mancanza“.