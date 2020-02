Verso Milan-Torino – Verdi influenzato, spazio a Edera

MILANO – Milan-Torino, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, andrà in scena questa sera. Secondo le ultime indiscrezioni sui granata, Moreno Longo dovrebbe rinunciare, almeno dal 1′, a Verdi. L’ex calciatore di Napoli e Bologna non ha ancora smaltito l’influenza che lo ha fermato negli ultimi giorni e questa difficilmente scenderà in campo contro i rossoneri. Al suo posto dovrebbe giocare Simone Edera, calciatore scuola Toro, il giovane giocatore quindi si giocherà l’opportunità di partire titolare a San Siro. Se tutto venisse confermata si tratterebbe del secondo forfait giornaliero a poche ore dal fischio d’inizio, dopo lo stop forzato, per problemi muscolari, di Calhanoglu.

