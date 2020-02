Verso Milan-Torino – Il report dall’allenamento dei granata

MILANO – Milan-Torino, match della ventiquattresima giornata di serie A, si disputerà lunedì sera, presso lo stadio San Siro, alle ore 20:45. La squadra di Moreno Longo oggi è tornata ad allenarsi in vista del match con rossoneri. Ecco il report odierno, della sessione di lavoro, tratto dal sito ufficiale del Torino.

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di lunedì sera a San Siro contro il Milan. Dopo un iniziale lavoro in palestra, Belotti e compagni hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche sul campo principale, mentre i portieri hanno lavorato con il preparatore Di Sarno sul terreno secondario. Solo cure per Millico, post trauma contusivo di ieri all’area iliaco-sacrale sinistra. Domani in calendario allenamento tattico mattutino, a porte chiuse.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live