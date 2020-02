Verso Milan-Torino – Il report dall’allenamento dei granata

MILANO – Il prossimo turno di campionato vedrà Milan-Torino, posticipo del lunedì sera, chiudere la ventiquattresima giornata di Serie A. I ragazzi mister Moreno Longo sono tornati oggi ad allenarsi, in vista del match contro i rossoneri, ecco il report tratto dal sito ufficiale dei granata.

E’ proseguita in mattinata la preparazione dei granata in vista della sfida di lunedì prossimo a San Siro contro il Milan: per Belotti e compagni sessione a porte aperte davanti ad un centinaio di tifosi. La squadra ha lavorato sul campo secondario dove ha svolto una sessione incentrata sulla parte atletica e tecnico-tattica, che è poi terminata con una partitella a tempo e campo ridotti. Baselli, De Silvestri e Zaza hanno svolto l’intero lavoro con i compagni; Millico ha abbandonato anzitempo il campo per un trauma al bacino subìto in uno scontro di gioco durante la partitella finale.

Il programma di domani prevede una sessione a porte chiuse.

