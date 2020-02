Verso Milan-Torino – I granata perdono anche Millico

MILANO – Si è fermato anche Vincenzo Millico. Il giovane calciatore oggi ha dovuto lasciare anzitempo il campo d’allenamento, della squadra granata, per un trauma al bacino subìto in uno scontro di gioco durante la partitella finale. L’attaccante, quindi, dovrebbe saltare Milan-Torino, prevista per lunedì sera alle ore 20:45, nell’ultimo posticipo della ventiquattresima giornata di serie A. Piove sul bagnato per la formazione granata. Moreno Longo dovrà fare i conti con le tante assenze, a causa della lunghe serie di infortuni che hanno falcidiato il Torino, in questa stagione. Contro il Milan, però, potrebbero tornare De Silvestri e Baselli, che hanno ricominciato ad allenarsi con il resto del gruppo.

