Verso Milan-Torino – Due diffidati tra le fila dei rossoneri

MILANO – Pioli dovrà fare attenzione ai suoi diffidati. Infatti l’ex allenatore della Fiorentina potrebbe perdere due giocatori per la sfida di sabato contro la Fiorentina, qualora dovesse decidere di puntare su di loro e venissero ammoniti. A rischio quindi per la settimana prossima Romagnoli e Musacchio. Nella malaugurata ipotesi che i rossoneri, nel match del franchi, fossero costretti a rinunciare a tutti e due i calciatori in rosa rimarrebbero soltanto Kjaer e Gabbia come difensori centrali di ruolo. Pioli quindi potrebbe puntare sulla coppia formata dal capitano del Diavolo e il centrale danese, per evitare brutte sorprese contro la formazione viola.

