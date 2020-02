Verso Milan-Juventus – Dove vedere il match tra le due squadre

MILANO – Il conto alla rovescia segna due soli giorni, poi sarà tempo di Milan-Juventus. Semifinale d’andata della Coppa Italia, che si disputerà a San Siro. Le due squadre sono reduci da due brutte sconfitte in campionato, gli uomini di Pioli hanno perso, nonostante il doppio vantaggio iniziale, il derby contro l’Inter. Mentre la Vecchia Signora è stata fermate in trasferta al Bentegodi, dall’Hellas Verona. Il Match tra rossoneri e bianconeri sarà possibile vederlo in chiaro su Rai 1. Inoltre si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay da tv, smartphone, pc e tablet. Ci sarà anche la diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Anche sul ilmilanista.it sarà possibile seguire il match di Coppa Italia, con il live dell’incontro.

