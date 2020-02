Verso Milan-Juventus – Domani Sarri parlerà in conferenza stampa

MILANO – Due soli giorni e poi sarà tempo di Milan-Juventus, match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia. Mentre i rossoneri hanno annunciato che il mister, Stefano Pioli, non parteciperà alla classica conferenza stampa (https://www.ilmilanista.it/gazzanet/coppa-italia-niente-niente-conferenza-stampa/). Domani, alla vigilia della partita, Maurizio Sarri risponderà alle domande dei giornalisti, alle 13:45. Poi la squadra partirà in direzione di Milano, non prima di aver svolto alla Continassa la rifinitura.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live