Verso Milan-Genoa – C’è un precedente a porte chiuse

MILANO – Domenica alle 12:30, presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Genoa. Match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. L’emergenza legata al Coronavirus ha ovviamente influenzato anche lo svolgimento di questo evento sportivo e infatti la partita tra le due squadre si disputerà a porte chiuse. Esiste però un precedente tra rossoneri e rossoblù sempre senza tifosi sugli spalti, datato 2010, che però si è giocato a Marassi. Quella volta fu il questore di Genova che decise di prendere la decisione di chiudere i cancelli dello stadio del Grifone. Per scongiurare possibili ripercussioni tra gli ultras, delle due squadre, in occasione del 15° anniversario dall’omicidio del tifoso genoano Vincenzo Spagnolo. In quella occasione s’imposero i rossoblù, grazie alla rete di Sculli.

