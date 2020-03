Verso Juventus-Milan – Coppa Italia, Ronaldo potrebbe non esserci

MILANO – Cristiano Ronaldo potrebbe non essere a Torino domani sera per Juventus-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia. Queste sono le, clamorose, indiscrezioni che arrivano alla vigilia della partita tra le due squadre. La causa della possibile assenza del portoghese è legata alle condizioni di salute della madre del calciatore, colpita, forse, da un ictus ieri sera. Il numero sette bianconero si trova in viaggio, con il suo jet, verso il Portogallo per starle vicino. La Vecchia Signora, quindi, corre il rischio di dover fare a meno del suo miglior calciatore, in una sfida così importante. Dybala e Higuain intanto scaldano i motori, senza Cristiano Ronaldo toccherà a loro guidare l’attacco di Maurizio Sarri.

