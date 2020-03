V.D’Amico: “Donnarumma? Lo venderei e prenderei Sirigu”

MILANO – Gigio Donnarumma e il Milan potrebbero separarsi a fine stagione. Al momento la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo e, più passa il tempo, più diventa probabile la cessione. Ai microfoni di TMW ha detto la sua l’ex calciatore, oggi opinionista, Vincenzo D’Amico: “Donnarumma è già in una squadra molto importante, ma intraprendere un’esperienza in Premier League o al Psg sarebbe bello per lui. Se fossi il Milan e potessi prendere un buon portiere come Sirigu, darei via Donnarumma”.

