UnFantacalcioAlCoronaVirus: la raccolta fondi dei fantallenatori italiani

DA FANTACALCIO.IT

Il contributo del mondo del Fantacalcio per l’emergenza sanitaria è fondamentale, perché siamo un popolo fatto di milioni di persone. E questo è il nostro momento.

E diciamo il nostro, perché anche noi rientriamo in questa grande, magnifica famiglia. Una famiglia fatta italiani di qualsiasi età, di qualsiasi classe sociale, di qualsiasi regione.

E proprio come in famiglia, son questi i giorni in cui bisogna stringersi, seppur virtualmente, e restare a casa: lo abbiamo già detto, ed in questa occasione ve lo ribadiamo. Da qui a un mese circa sarà fondamentale osservare le direttive imposte dal Governo per contrastare l’emergenza CoronaVirus. Per farlo, però, non basterà preservare noi e i nostri cari mantenendo le distanze, minimizzando le uscite e lavandoci bene le mani.

In questi giorni medici, infermieri, strutture e personale ospedaliero stanno combattendo una battaglia infinita, che si rinnova col passare delle ore, mettendo alle corde le capacità del nostro sistema sanitario. E’ imprescindibile, sin da subito, aumentare le potenzialità delle terapie intensive, già sature, per consentire ai prossimi ammalati di essere curati nelle migliori condizioni possibili: ed è proprio per mettere a disposizione di tutti i respiratori e i presìdi necessari, che chiediamo il vostro aiuto.

Se ognuno di noi donasse anche solo un euro, facendo un gesto di estrema bontà e solidarietà, potremmo aiutare immediatamente migliaia e migliaia di persone. Per questo abbiamo deciso di promuovere un’iniziativa atta a raccogliere più fondi possibili da destinare all’emergenza: perché i fantallenatori ora si fermano, ma il loro cuore proprio no.

Abbiamo deciso di destinare questa raccolta fondi alla Regione Campania che ha istituito un conto corrente ad hoc: potete donare cliccando QUI.