Ultime Notizie Serie A – Hellas Verona-Lecce: le formazioni ufficiali

MILANO – Alle ore 15:00, per so lo stadio Bentegodi, Hellas Verona e Lecce scenderanno in campo nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Badu, Stepinski, Pazzini, Bocchetti, Borini, Jocic, Gunter, Empereur, Adjapong. Allenatore: Juric.

LECCE (5-3-2): Gabriel; Donati, Dell’Orco, Rossettini, Lucioni, Rispoli; Mancosu, Tachtsidis, Deiola; Babacar, Lapadula. A disposizione: Vigorito, Chironi​​​​, Meccariello, Majer, Colella, Rimoli, Falco, Shakhov. Allenatore: Liverani