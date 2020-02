UFFICIALE – Abanda ceduto al Neuchâtel Xamax FCS

MILANO – L’avventura in rossonero di Leroy Abanda è momentaneamente terminata. Infatti l’ex francese, arrivato l’anno scorso dal Monaco, è stato ceduto momentaneamente in prestito al Neuchâtel Xamax FCS, club svizzero. Non a caso il mercato elvetico è ancora aperto. Ecco il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Leroy Abanda Mfomo alNeuchâtel Xamax FCS. Il Club augura a Leroy tutto il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva“.