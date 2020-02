MILANO – Zlatan è Zlatan, ma a volte non basta. Come riporta il quotidiano Tuttosport, “questo Milan per adesso è solo Ibra”. Lo svedese esalta il gruppo, com’è successo nel primo tempo del derby, ma non può restare solo. Perché quando cala lui, è tutta la squadra che ne risente e di conseguenza di spegne. In fondo è proprio quello che è accaduto nel derby, in cui si è notato come un giocatore non possa trascinare una squadra per tutti i 90 minuti di gara.