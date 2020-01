Tutta San Siro attende Ibrahimovic: le reazioni dei social a Milan-Sampdoria

MILANO – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha portato grande entusiasmo in casa Milan. In un momento della stagione alquanto travagliato, i tifosi rossoneri sperano che il bomber svedese si riveli leader in campo e fuori; forse ciò che davvero più è mancato ai colori rossoneri in questa prima parte di stagione. Alle 15:00 via ad un match cruciale per il proseguo della stagione: vietato sbagliare contro una Sampdoria di Claudio Ranieri sempre più in difficoltà. I tifosi rossoneri si sono mostrati scatenati sin dai primi attimi in cui il calciatore svedese ex MLS ha toccato il suolo italiano, atterrando all’aeroporto di Linate per poi dirigersi rapidamente alla clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche di rito. Oggi però, potrebbe essere davvero il gran giorno dell’esordio e rossoneri e non si sono da subito particolarmente scatenati sui social. Queste le più belle reazioni.