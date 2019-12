MILANO – Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Rafael Leao, autore di una prima parte di stagione in chiaroscuro col Milan: “Non ha solo la tecnica, ha la tecnica del grande giocatore, ma la componente che rende grandi gli attaccanti sono i gol”. Insomma, ontro il Sassuolo il portoghese è stato capace di dare la scossa ed in una squadra col problema del gol, il portoghese su cui tanto il Milan ha investito può diventare un’arma in più.