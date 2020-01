Trevisani: “Con Ibrahimovic in campo è migliorata fa fase offensiva rossonera”

MILANO – Il noto giornalista di Sky Sport Riccardo Trevisani, dagli studi dell’emittente satellitare, ha analizzato i vantaggi e gli svantaggi di aver Zlatan Ibrahimovic in campo. Ecco le sue parole: “E’ migliorata la fase offensiva del Milan quando è entrato Ibrahimovic, ma ci sarà un problema da risolvere con l’arrivo dello svedese: non tutti i compagni si sono sentiti all’altezza dello svedese. Per esempio Suso non ha più passato la palla ad un compagno, nel senso che crossava in curva. Ibrahimovic catalizza nel bene e nel male. Leao, invece, nel suo essere abbastanza matto, se ne fregava di avere Ibra vicino e faceva spunti personali, senza alcun timore reverenziale. Suso l’ho visto in difficoltà nell’accettare che ci fosse Ibrahimovic in campo. Secondo me lo spagnolo ha bisogno di andare in panchina, perchè con Ibrahimovic giocherei con due punte e un trequartista, che può essere Calhanoglu, Paquetà o Bonaventura“.