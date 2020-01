MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Torino è tornato subito a lavoro dopo la bruttissima sconfitta per 7-0 contro l’Atalanta. In vista dei quarti di finale di Coppa Italia con il Milan i granata, in ritiro, hanno svolto una doppia seduta e preparano con forza e concentrazione la prossima sfida. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante, porta d’accesso infatti all’Europa League.