Tommasi: “Ritorno in campo? Purtroppo i tempi li detta solo il virus”

MILANO – Intervistato dai microfoni di ‘Canale Italia’, Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, si è espresso sulla possibile ripresa della stagione: “I programmi non li può dettare né la Uefa, né la Fifa, né la Figc e neppure noi dell’Assocalciatori. Li detta soltanto il Coronavirus. Noi purtroppo siamo chiamati a ragionare sui programmi nella totale incertezza su quando poter tornare in campo. È notizia di oggi che in Spagna, che ha ormai superato l’Italia nel numero dei contagi, prolungheranno lo stop fino alla fine di aprile. Bisogna capire se questa epidemia ci darà il tempo e la possibilità di ricominciare, ma ora non si possono fare previsioni”.

