Tommasi: “Chiusura campionati? C’è un limite temporale stabilito dall’Uefa”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Rai News 24, Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato della possibile prosecuzione della stagione: “Se avessimo il tempo di chiudere i campionati, è ovvio che tutti proveremmo a farlo. Ma il processo decisionale oggi parte dalla comunità scientifica e speriamo ci siano le condizioni per ripartire e per chiudere prima del 3 agosto, così come chiesto dall’Uefa. La richiesta della UEFA di provare a chiudere tutto entro il 3 agosto ci dà un limite temporale”.

