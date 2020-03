Tokyo2020 – Ufficiale: Olimpiadi rinviate

MILANO – Il Comitato Olimpico Internazionale ha definitivamente deciso di rinviare le Olimpiadi a causa del Coronavirus. I Giochi, inizialmente in programma a Tokyo fra luglio e agosto 2020, si disputeranno, come recita il comunicato ufficiale, non oltre l’estate del 2021. Inoltre, la Fiamma Olimpica resterà in Giappone e la manifestazione continuerà a chiamarsi ‘Tokyo2020’.

