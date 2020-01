Todibo-Milan, la trattativa prosegue: nodo formula di recompra

MILANO – Prosegue a ritmi serrati la trattativa che potrebbe portare il giovane Todibo dal Barcellona al Milan. Stando a quelle che sono le ultime novità, sarebbero proprio rossoneri sono la destinazione preferita sia dal difensore che dal Barcellona, ma i catalani vogliono il prestito secco. Voci di mercato danno però molto interessate al calciatore anche Watford, Monaco e Bayer Leverkusen. Non una buona notizia dunque per il Milan che tutto vorrebbe, tranne che scatenare un’asta.

Ciò che manca è essenzialmente la formula. iIcatalani non si schiodano dal voler cedere il difensore solo con la formula del prestito secco. E il Fondo Elliott non sarebbe entusiasta di prendere un talento da valorizzare per doverlo poi restituire al Barcellona che raccoglierebbe i frutti maturati a Milanello, e una formula di recompra nell’accordo la gradirebbe.