Todibo-Milan: i blaugrana sparano alto, concorrenza anche dalla Bundesliga…

MILANO – L’infortunio di Duarte ha creato qualche scompenso in difesa e visto che Demiral sembra ormai incedibile per la Juve le attenzioni sono rivolte altrove. Il nome più probabile è quello di Jean-Clair Todibo, difensore non ancora ventenne (è nato il 30 dicembre 1999). Le disponibilità per il mercato di gennaio sono legate alle cessioni. I nomi dei possibili partenti “di lusso” sono Ricardo Rodriguez, Kessie e magari Suso. Ad ogni modo non sarà facile. dato che le pretese dei catalani sono alte (20 milioni di euro) e la concorrenza (soprattutto dalla Bundesliga) non manca.