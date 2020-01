MILANO – Con la fine dell’anno arriva il tempo di ringraziamenti e auguri e Theo Hernandez non ha fatto mancare la sua presenza. Il terzino ex Real Madrid, arrivato al Milan in estate, ha mandato un messaggio ai tifosi su Twitter: “Ringrazio tutti per questo grande anno”. I tifosi, in particolar modo quelli rossoneri, lo hanno inondato di complimenti per quella che è stata davvero la più bella sorpresa dell’anno rossonero.