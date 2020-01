Theo Hernandez, inaugurata la pagina Facebook

MILANO – Sono bastate poche partite a Theo Hernandez per entrare nei cuori dei tifosi rossoneri. Il terzino, scelto durante il calciomercato estivo da Paolo Maldini, è la vera sorpresa del Milan (e capocannoniere) a furia di ottime prestazioni che hanno tagliato fuori Ricardo Rodriguez. Oggi il francese ex Real Madrid ha inaugurato la propria pagina ufficiale su Facebook. Per il momento sono presenti poche foto, ma tutte con la maglie del Milan. Ecco il link per rimanere sempre aggiornato su Theo Hernandez: TheoHernandez19