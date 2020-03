MILANO – Il sito internet del tabloid “The Indipendent” è sicuro: il Manchester United è alla ricerca di un nuovo Direttore Tecnico. I Reds, per questo motivo, avrebbero individuato in Hantero Henrique, ex d.s. del PSG, e in Ralf Rangnick “head of sport director” dell’universo Red Bull le figure più adatte per il ruolo. Sul tedesco c’è forte anche l’interessamento del Milan.