Tesser: “Il Milan ha sbagliato la partita, ma non vedo una squadra mal messa…”

MILANO – Continuano le reazioni dopo il clamoroso KO per 5-0 subito dal Milan per opera dell’Atalanta. Questa volta è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’allenatore del Pordenone, Attilio Tesser, il quale ha parlato proprio anche del Milan: “Ha trovato l’Atalanta in un momento fantastico. Al di là della partita di domenica ho visto un Milan in crescita. Stefano Pioli è un collega che apprezzo tantissimo, si metterà d’accordo con la società per porre rimedio. Ma non vedo una squadra mal messa: ha sbagliato la partita contro l’Atalanta che sta facendo grandissime cose”.